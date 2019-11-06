У Страсбурзі відкрився Світовий форум за демократію
Укрінформ
У Страсбурзі 6-8 листопада проходитиме Світовий форум за демократію.
Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, тема цьогорічного заходу високого рівня присвячений - «Чи перебуває демократія під загрозою у століття інформації?».
Організаторами заходу є Рада Європи у партнерстві з керівництвом міста Страсбург, регіону Франції Великий Схід, радою департаменту Ніжній Рейн, а також французьким урядом.
Світовий форум проходить під патронатом високого рівня президента Французької Республіки Еммануеля Макрона.
У заході беруть участь сотні експертів у сфері ЗМІ та інформації, журналісти, науковці, громадські діячі, правозахисники. Україна також представлена кількома експертами і активістами.
До учасників форму звернуться президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, мер Страсбурга Ролан Ріс.