У Страсбурзі відкрився Світовий форум за демократію

У Страсбурзі відкрився Світовий форум за демократію

Укрінформ
У Страсбурзі 6-8 листопада проходитиме Світовий форум за демократію.
Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, тема цьогорічного заходу високого рівня присвячений - «Чи перебуває демократія під загрозою у століття інформації?».

Організаторами заходу є Рада Європи у партнерстві з керівництвом міста Страсбург, регіону Франції Великий Схід, радою департаменту Ніжній Рейн, а також французьким урядом.

Світовий форум проходить під патронатом високого рівня президента Французької Республіки Еммануеля Макрона.

У заході беруть участь сотні експертів у сфері ЗМІ та інформації, журналісти, науковці, громадські діячі, правозахисники. Україна також представлена кількома експертами і активістами.

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До учасників форму звернуться президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, мер Страсбурга Ролан Ріс.

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