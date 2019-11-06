Британські залізничники анонсували "різдвяний" страйк
Укрінформ
Працівники Південно-Західної залізниці Великої Британії мають намір провести у грудні страйк, який триватиме майже цілий місяць.
Про це повідомляє Sky News.
"Профспілка працівників британської Південно-Західної залізниці заявила про проведення наступного місяця страйку загальною тривалістю 27 днів. Початок страйку заплановано на понеділок, 2 грудня", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, з огляду на те, що страйк припадає на Різдвяні свята, він може створити реальну загрозу тотального транспортного колапсу.
Проте головний секретар профспілки Мік Кеш підкреслив, що залізничники "не мають іншого вибору", звинувативши компанію в зриві майже погодженої угоди з трудовим колективом.
Фото: ITV Meridian