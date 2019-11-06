Британські залізничники анонсували "різдвяний" страйк

Працівники Південно-Західної залізниці Великої Британії мають намір провести у грудні страйк, який триватиме майже цілий місяць.

Про це повідомляє Sky News.

"Профспілка працівників британської Південно-Західної залізниці заявила про проведення наступного місяця страйку загальною тривалістю 27 днів. Початок страйку заплановано на понеділок, 2 грудня", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з огляду на те, що страйк припадає на Різдвяні свята, він може створити реальну загрозу тотального транспортного колапсу.

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Проте головний секретар профспілки Мік Кеш підкреслив, що залізничники "не мають іншого вибору", звинувативши компанію в зриві майже погодженої угоди з трудовим колективом.

Фото: ITV Meridian