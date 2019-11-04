Бортпровідники Lufthansa страйкуватимуть два дні

Провідний німецький авіаперевізник – Lufthansa – знову страйкуватиме цього тижня.

Про це, як повідомляє Укрінформу, попередила профспілка авіаторів – Ufo.

"На жаль, у нас для вас погані новини: на цьому тижні в четвер та п’ятницю (7 та 8 листопада) бортпровідники материнської компанії Lufthansa припинять свою роботу на 48 годин", - йдеться в оприлюдненому відеозверненні.

Починаючи з 00 годин четверга не будуть здійснюватися жодні польоти як усередині країні, так і з та в Німеччину.

Керівники профспілки вибачилися за незручності перед пасажирами, але заявили, що їм не залишається нічого іншого, адже Lufthansa протягом минулого місяця відкидала можливості для конструктивного вирішення тарифного спору. Авіаперевізник відкидає всі звинувачення.

Не виключено, що до акції долучаться інші працівники галузі.

Як повідомлялося, попереджувальний страйк уже був проведений 20 жовтня, протягом 19 годин у чотирьох дочірніх компаніях Lufthansa не здійснювали польоти понад 100 рейсів.

Lufthansa здійснює польоти в кілька міст України з кількох аеропортів Німеччини.

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