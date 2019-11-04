Смог "закрив" школи у столиці Індії

Через високий рівень забруднення повітря в Делі, столиці Індії, довелося закрити школи, а також скасувати понад 30 рейсів з місцевого аеропорту.

Про це повідомляє ВВС.

"Школи закриті, більш як 30 рейсів скасовані, будівельні роботи зупинені, бо місто потопає в густому тумані", - йдеться в повідомленні.

За словами головного міністра Делі Арвіда Кеджривала, забруднення повітря "досягло нестерпного рівня".

У багатьох районах міста якість повітря в неділю погіршилася до рівня "небезпечний", що може загрожувати респіраторними захворюваннями.

Міністр охорони здоров'я Делі Сатендар Джайн порадив городянам уникати фізичних навантажень на свіжому повітрі, особливо в ранкові та пізні вечірні години.

Мешканцям Делі також настійно рекомендують носити маски-респіратори і щільно зачиняти двері та вікна.

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Як зазначається, головною причиною смогу є випалювання залишків рослин по завершенні сільськогосподарського сезону на полях, що оточують місто, а також національне свято Дівалі, під час якого масово запускають феєрверки.

Крім того повітря в Делі забруднюють будівельний пил і викиди від автомобілів і підприємств.