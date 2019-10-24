В Україні можуть змінити допустимі норми шкідливих речовин у повітрі

Міністерство охорони здоров’я України ініціюватиме оновлення законодавства, що встановлює гранично допустимі концентрації для шкідливих речовин в атмосферному повітрі.

Таке рішення було прийнято за результатами наради щодо стану забруднення атмосферного повітря в Києві під головуванням міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької, повідомляє пресслужба МОЗ.

"За результатами зустрічі Міністерство охорони здоров’я України планує оновити законодавство, що встановлює гранично допустимі концентрації для шкідливих речовин в атмосферному повітрі", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього в міністерстві мають намір ініціювати міжсекторальну зустріч з Міністерством енергетики та захисту довкілля задля актуалізації планів впровадження порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря.

Також МОЗ хоче визначити контроль якості атмосферного повітря пріоритетним питанням в рамках соціально-гігієнічного моніторингу, який буде фінансуватися з державної бюджетної програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» та ініціювати зміни в міській інфраструктурі, будівництво об’їзних доріг для зменшення автомобільних викидів в житловій зоні.

В МОЗ закликали людей відповідально ставитись до навколишнього середовища і власного здоров’я, не палити листя і сухостій, надавати перевагу громадському транспорту, не курити.