Тумани і похолодання: за кілька днів температура впаде майже вдвічі

В Україні у п’ятницю, 25 жовтня, буде без опадів, вночі та в першій половині дня туман.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“25 жовтня мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер переважно південний, 3-8 м/с”, - йдеться у повідомленні.

Температура вночі становитиме 4-9°, вдень 13-18°, на крайньому заході країни 17-22°.

У вихідні, 26-27 жовтня, зберігатиметься суха погода, вночі та вранці тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 13-18°, у західних областях подекуди 20-22°.

Впродовж 28-29 жовтня синоптики також обіцяють без істотних опадів, лише 29 жовтня у західній частині можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі становитиме 4-10° тепла, вдень 10-16°, 28 жовтня у південній та східній частині до 19°; 29 жовтня у західних та північних областях вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

У Києві та Київській області 25 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Вночі та в першій половині дня туман.

Температура вночі у столиці 7-9°, вдень 14-16°; по області вночі 4-9°, вдень 13-18°.

У Києві 26-27 жовтня синоптики прогнозують також без опадів, вночі та вранці тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

Без істотних опадів буде у столиці і 28-29 жовтня. Температура 28 жовтня вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°; 29 жовтня вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.