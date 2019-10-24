Тумани і похолодання: за кілька днів температура впаде майже вдвічі
Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.
“25 жовтня мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер переважно південний, 3-8 м/с”, - йдеться у повідомленні.
Температура вночі становитиме 4-9°, вдень 13-18°, на крайньому заході країни 17-22°.
У вихідні, 26-27 жовтня, зберігатиметься суха погода, вночі та вранці тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 13-18°, у західних областях подекуди 20-22°.
Впродовж 28-29 жовтня синоптики також обіцяють без істотних опадів, лише 29 жовтня у західній частині можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі становитиме 4-10° тепла, вдень 10-16°, 28 жовтня у південній та східній частині до 19°; 29 жовтня у західних та північних областях вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.
У Києві та Київській області 25 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Вночі та в першій половині дня туман.
Температура вночі у столиці 7-9°, вдень 14-16°; по області вночі 4-9°, вдень 13-18°.
У Києві 26-27 жовтня синоптики прогнозують також без опадів, вночі та вранці тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.
Без істотних опадів буде у столиці і 28-29 жовтня. Температура 28 жовтня вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°; 29 жовтня вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.