Українців заспокоюють - шкідливих речовин у тумані немає

Тумани можуть сприяти накопичуванню забруднювальних речовин, проте в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"...Тумани, наявність приземних інверсій (затримуючого шару повітря), можуть сприяти накопичуванню забруднювальних речовин, проте в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними постів метеоспостережень центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, станом на 7 годину 24 жовтня перевищення рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано.

"Зокрема, у м. Києві результати досліджень не виявили значних перевищень гранично-допустимої концентрації вимірювальних показників", - відмітили у ДСНС.

Як повідомляв Укрінформ, деякі ресурси поширили інформацію, що останніми днями повітря у Києві сильно забруднене. Так, за даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення у столиці сягає 161 при нормі від нуля до 50.

У свою чергу, експерти пояснили, що осінні погодні умови – тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримуючий шар повітря, можуть сприяти накопиченню забруднюючих речовин. Також до забруднення призводить спалювання трави та займання торфовищ.

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За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, підстав для стурбованості рівнем оксиду вуглецю в повітрі в Україні немає - він не перевищує гранично допустиму норму.