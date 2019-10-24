Українців заспокоюють - шкідливих речовин у тумані немає
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
"...Тумани, наявність приземних інверсій (затримуючого шару повітря), можуть сприяти накопичуванню забруднювальних речовин, проте в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря", - йдеться у повідомленні.
Так, за даними постів метеоспостережень центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, станом на 7 годину 24 жовтня перевищення рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано.
"Зокрема, у м. Києві результати досліджень не виявили значних перевищень гранично-допустимої концентрації вимірювальних показників", - відмітили у ДСНС.
Як повідомляв Укрінформ, деякі ресурси поширили інформацію, що останніми днями повітря у Києві сильно забруднене. Так, за даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення у столиці сягає 161 при нормі від нуля до 50.
У свою чергу, експерти пояснили, що осінні погодні умови – тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримуючий шар повітря, можуть сприяти накопиченню забруднюючих речовин. Також до забруднення призводить спалювання трави та займання торфовищ.
За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, підстав для стурбованості рівнем оксиду вуглецю в повітрі в Україні немає - він не перевищує гранично допустиму норму.