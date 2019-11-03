Болгарія викликала посла Франції через слова Макрона

Міністерство закордонних справ Болгарії направить ноту протесту МЗС Франції та викликає французького посла через висловлювання президента Еммануеля Макрона про болгарських нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє BGNES.

У понеділок, 4 листопада, до МЗС Болгарії викликали посла Франції Флоренс Робін для надання пояснень щодо слів Макрона, який в інтерв’ю заявив про нелегальні мережі міграції з України та Болгарії.

Глава МЗС Болгарії Єкатерина Захарієва зазначила, що слова Макрона образливі для Болгарії і для болгарської громади у Франції.

У п’ятницю, 1 листопада, посла Франції для роз’яснень слів Макрона викликало МЗС України.

Як повідомляли деякі ЗМІ, президент Франції Макрон дав інтерв'ю правому журналу Valeurs Actuelles, у якому, говорячи про боротьбу з нелегальною міграцією, використав фразу "нелегальні українські чи болгарські банди".