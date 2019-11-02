Помпео обговорить в Німеччині загрози з боку Росії
Про це повідомили в п'ятницю в Державному департаменті США, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Держсекретар прибуде до Німеччини 6 листопада, де відвідає Графенвохр, Вільсек, Модлареут та Лейпциг, щоби взяти участь у заходах, присвячених завершенню "холодної війни" та підкреслити важливу роль США в допомозі десяткам мільйонів людей Східної та Центральної Європи, які скинули ярмо комунізму", - зауважили в зовнішньополітичному відомстві.
У Лейпцигу Помпео зустрінеться з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом, щоби "обговорити важливість трансатлантичного партнерства та необхідність посилення участі в умовах зростання загроз з боку Росії, Китаю й Ірану".
Держсекретар США також проведе зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні, а також міністрами оборони й фінансів, щоби обговорити сфери взаємної співпраці та занепокоєння з боку Німеччини й США.