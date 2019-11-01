Трамп висунув кандидатуру перемовника з КНДР на посаду нового замдержсекретаря

«Президент Дональд Трамп оголосив про висунення Бігана на заміну заступника держсекретаря Джона Саллівана, який був призначений послом у Росії», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, це призначення привертає особливу увагу на фоні зростаючих чуток про те, що в наступному році чинний держсекретар Майк Помпео балотуватиметься в Сенат від штату Канзас, що означає, що на короткий час Биган може стати виконуючим обов'язки госсекратеря.

Стівен Біган, чию кандидатуру ще повинен затвердити Сенат, є спеціальним представником з Північної Кореї. Цю посаду він обійняв торік після першого саміту Трампа з лідером Кім Чен Ином у Сінгапурі.

Як повідомлялося, раніше Трамп висунув кандидатуру діючого заступника держсекретаря США Джона Саллівана на посаду посла США в Москві. На слуханнях у Сенаті США, за його твердженням, Салліван пообіцяв, що буде протистояти зусиллям Кремля в підриві демократії в країнах Заходу, а також порушення Росією суверенітету сусідніх держав.