Фріланд знову виступила проти повернення Росії до G8

Росію в жодному разі не можна повертати до G8 до припинення російської окупації Криму.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Росія була виключена із G8 саме через вторгнення та анексію Криму. Дії повинні мати чіткі наслідки. Було б абсолютно неправильно та неприйнятно повернути РФ до цього об’єднання, поки Крим залишається окупованим та анексованим Росією”, - сказала Фріланд.

Вона наголосила, що “Канаді та українській громаді слід прямо говорити про це”.

Як повідомлялося, президенти США та Франції Дональд Трамп та Еммануель Макрон у телефонній розмові 20 серпня домовилися про повернення Росії до «Великої вісімки» уже в наступному році. Уряди Німеччини, Канади та Великої Британії виступили з критикою цього рішення. Пізніше, за повідомленнями ЗМІ, Трамп допустив запрошення Росії на наступний саміт, який відбудеться у США у 2020 році, як «гостя».

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Утім тодішній президент Європейської ради Дональд Туск наголосив, що на саміт "Групи семи" наступного року доцільно запросити як гостя українського лідера, а відновлення участі Росії – неприпустиме.