Сирійське врегулювання: група країн зробила спільну заяву

Країни, які входять до так званої Малої групи по Сирії, привітали створення Конституційного комітету.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Єгипту, Німеччини, Франції, Йорданії, Королівства Саудівська Аравія, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, оприлюдненій на сайті МЗС ФРН.

«Це довгоочікуваний позитивний крок, який вимагає серйозних зусиль та відданості, щоб досягти успіху», - йдеться у документі.

Дипломати визнають зобов'язання Генерального секретаря ООН та спеціального посланника ООН Гейра Педерсена розпочати цей процес.

Створення Конституційного комітету може доповнити реалізацію інших аспектів Резолюції Ради безпеки (РРБ) 2254, включаючи фактичну участь усіх сирійців у політичному процесі.

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Глави МЗС 7 країн підтримують зусилля щодо створення безпечного та нейтрального середовища, яке дозволяє проводити вільні та чесні вибори під наглядом ООН. І продовжують закликати до негайного і справжнього припинення вогню у Сирії.

«Не може бути військового врегулювання кризи у Сирії, це лише політичне врегулювання, засноване на РРБО 2254», - йдеться у заяві.

Фото: FNA