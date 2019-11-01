Туреччина звинуватила Францію у спробах створення терористичної держави в Сирії

"Ми рішуче засуджуємо і відкидаємо резолюції, прийняті Сенатом Франції та Національною асамблеєю по операції "Джерело миру". Очевидно, що Франція прийняла ці резолюції після провалу своїх зусиль зі створення терористичної держави в Сирії", - йдеться в заяві.

МЗС Туреччини розкритикував ставлення Франції до сирійських гілок Робітничої партії Курдистану (PKK) - Партії демократичного союзу і Курдських загонів народної самооборони (PYD/YPG).

"Роблячи подібні кроки, парламент Франції і уряд Франції, яка підтримує ці резолюції, ще раз заявили світові, що вони стоять разом з PYD/YPG, сирійськими гілками PKK, яка визнана ЄС терористичною організацією. Для нас не дивно ставлення парламенту цієї країни, де терористів приймають на найвищому рівні в Єлисейському палаці", - наголошується в заяві.

Анкара закликала Париж проявити солідарність з Туреччиною в боротьбі з тероризмом.

"Ми вкотре закликаємо парламент і уряд Франції стати у боротьбі з тероризмом на бік свого союзника по НАТО і європейського співтовариства, а не з терористами, і проявити солідарність з Туреччиною", - закликали в МЗС Туреччини.

Як повідомлялося, Національні збори Франції в середу схвалив резолюцію, яка засудила проведення Туреччиною операції «Джерело миру» на північному сході Сирії і висловили підтримку PYD/YPG. Крім того, минулого тижня Верхня палата парламенту Франції - Сенат затвердив проект резолюції, якою запропонував підтримувати європейські або міжнародні ініціативи щодо припинення турецької військової операції.