Туреччина не збирається купувати російські винищувачі Су-35

Раніше поширена ЗМІ інформація про те, що Туреччина та РФ ведуть переговори щодо закупівлі бойових літаків російського виробництва Су-35, не відповідає дійсності.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, спілкуючись із журналістами на прийнятті з нагоди Дня Республіки, повідомляє Нaberler.

«Твердження про те, що Туреччина отримає Су-35, є неправдою», - цитує видання слова міністра.

Він також вказав на те, що Туреччина лишається у проєкті з виробництва винищувачів F-35.

«Туреччина лишається партнером по програмі F-35 й ми говоримо про те, щоб наших прав дотримувалися», - сказав Хулусі Акар.

Як відомо, у кінці серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не виключає можливість купівлі російських винищувачів Су-35 і Су-57 замість американських літаків F-35. Через місяць президент повідомив про намір країни самостійно виробляти військові літаки. Згодом в Анкарі заявили, що лишаються в програмі з виробництва американських винищувачів та працюють над питанням їхнього отримання.

Кілька днів тому ряд ЗМІ, зокрема видання Defense News, повідомили про те, що Москва і Анкара ведуть перемовини щодо закупівлі винищувачів у Росії.

Фото: haberler.com