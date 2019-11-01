У Франції невідомий обстріляв бар, шестеро поранених
Укрінформ
У французькому місті Марсель в результаті стрілянини в барі поранення отримали шестеро людей.
Про це повідомляє Euronews з посиланням на джерело в поліції.
«Шість чоловік були поранені в четвер увечері в результаті стрілянини в барі у Марселі», - йдеться в повідомленні.
Стрілянина сталася близько 20:30 за центральноєвропейським часом в барі Le Terminus у 15 окрузі, підтвердив Euronews джерело в поліції.
Як зазначає видання, посилаючись на інформацію іншого французького інформагентства AFP, стрілець приїхав на мотоциклі і відкрив вогонь з невідомої причини, потім він зник з місця події. Поки його не затримали.
Зазначається, що один з потерпілих отримав серйозні поранення.