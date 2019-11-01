У Франції невідомий обстріляв бар, шестеро поранених

«Шість чоловік були поранені в четвер увечері в результаті стрілянини в барі у Марселі», - йдеться в повідомленні.

Стрілянина сталася близько 20:30 за центральноєвропейським часом в барі Le Terminus у 15 окрузі, підтвердив Euronews джерело в поліції.

Як зазначає видання, посилаючись на інформацію іншого французького інформагентства AFP, стрілець приїхав на мотоциклі і відкрив вогонь з невідомої причини, потім він зник з місця події. Поки його не затримали.

Зазначається, що один з потерпілих отримав серйозні поранення.