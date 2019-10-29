Вбивство ватажка ІДІЛ спонукає терористів до помсти - експерт

Ліквідація лідера “Ісламської держави” Абу Бакра аль-Багдаді може викликати в терористів зі “сплячих осередків” у різних державах бажання відплатити.

Таку думку каналу CBC News висловив доцент кафедри громадських та міжнародних зносин університету Оттави (Канада) Томас Джуно.

“Щоразу, коли терористична група зазнає суттєвої поразки (у тому числі, коли йдеться про загибель лідера), слід очікувати, що це спонукатиме її до відплати”, - сказав Джуно.

При цьому він наголосив, що конкретні акції помсти майже неможливо передбачити. “На основі наявної інформації нам відомо, що неможливо бути точним у будь-якому передбаченні”, - зазначив експерт.

Як повідомлялося, у неділю Дональд Трамп заявив, що бійці підрозділів спецоперацій США здійснили рейд у сирійській провінції Ідліб, внаслідок якого було вбито лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді.