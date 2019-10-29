До Естонії прибули 18 британських танків Challenger

У понеділок до Естонії прибула перша партія військової техніки в рамках навчань НАТО, в тому числі 18 танків Challenger з Великої Британії.

Про це повідомляє ERR.

«Перша партія британської бойової техніки, в тому числі 18 танків Challenger, у рамках навчань НАТО Tractable прибула в понеділок, 28 жовтня, до Естонії, у військове містечко в Тапа», - йдеться в повідомленні.

Загалом протягом найближчих тижнів до Естонії мають прибути 200 одиниць бойової техніки та 800 британських військовослужбовців.

Військові навчання Tractable в Естонії будуть проводитися вперше.

Як зазначається, від звичайної ротації дислокованих в Естонії військ НАТО вони відрізняються масштабами і складністю операції.

Велика Британія очолює розміщений в Естонії батальйон НАТО загальною чисельністю 1200 осіб із важкою бойовою технікою. Крім британських солдатів і офіцерів, до складу бойової групи НАТО входять також військовослужбовці Франції та Данії.

Фото: Сійм Вернер Тедер/mil.ee