Сирійські курди відводять війська від турецького кордону

Сирійські демократичні сили (SDF) почали відведення воєнізованих формувань курдів від сирійсько-турецького кордону.

Про це повідомляє DPA.

"Сирійські курдські загони почали відходити у неділю з території вздовж турецького кордону в рамках російсько-турецької угоди, досягнутої раніше цього місяця", - йдеться у повідомленні. Сирійські демократичні сили (SDF) вийшли з кількох сіл у прикордонній смузі з Туреччиною і, як очікується, здійснюватимуть подальший відхід.

Туреччина розпочала наступ на північному сході Сирії 9 жовтня для боротьби з курдськими озброєними загонами, яких вважає терористами, пов'язаними з курдськими повстанцями у Туреччині. Наступ було припинено після досягнення угоди щодо припинення вогню за посередництва РФ та США.

У неділю SDF заявили, що їх сили передислоковуються на нові позиції далеко від кордону з Туреччиною, а сирійські урядові збройні сили замінюють їх.

У суботу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив відновити наступ на північному сході Сирії, якщо курдські загони не залишать прикордонну територію в рамках угоди щодо припинення вогню.

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Як повідомлялося, 9 жовтня Туреччина розпочала масштабний наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн та міжнародних організацій. Туреччину закликали зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

17 жовтня Туреччина та США домовилися про припинення військової операції Анкари на півночі Сирії.