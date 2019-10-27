Білий дім координував з Анкарою бойові дії проти ІДІЛ у Сирії
Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter.
"Напередодні військової операції збройних сил США в Ідлібі вчора вночі відбувся обмін інформацією та координація дій між військовими обох держав", - зазначено у повідомленні турецького військового відомства.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 6 жовтня вирішив вивести американські війська з північної Сирії та припинити військову допомогу курдам.
Після цього Туреччина 9 жовтня розпочала масштабний наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії.
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.
Операцію розкритикувала низка країн та міжнародних організацій. Туреччину закликали зупинити військову операцію у Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.
17 жовтня Туреччина та США домовилися про припинення військової операції Анкари на півночі Сирії.