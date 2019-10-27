Білий дім координував з Анкарою бойові дії проти ІДІЛ у Сирії

США обмінювалися розвідувальними даними з Туреччиною перед початком військової операції проти терористичного угрупування "Ісламська держава" у Сирії.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter.

"Напередодні військової операції збройних сил США в Ідлібі вчора вночі відбувся обмін інформацією та координація дій між військовими обох держав", - зазначено у повідомленні турецького військового відомства.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 6 жовтня вирішив вивести американські війська з північної Сирії та припинити військову допомогу курдам.

Після цього Туреччина 9 жовтня розпочала масштабний наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

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Операцію розкритикувала низка країн та міжнародних організацій. Туреччину закликали зупинити військову операцію у Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

17 жовтня Туреччина та США домовилися про припинення військової операції Анкари на півночі Сирії.