У Казахстані за антикитайські протести затримали десятки осіб

У Казахстані поліція затримала 26 осіб при спроби проведення несанкціонованих мітингів проти політичних репресій та китайської експансії.

Про це повідомляє Радіо Азаттик.

«Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило про затримання і доставлення в поліцію 26 осіб у двох найбільших містах, Алмати і Нур-Султана, при спроби проведення несанкціонованих протестів», - йдеться у повідомленні.

Поліція розглядає «питання про притягнення до адміністративної відповідальності» затриманих.

Затримання відбулися в містах Алмати і Нур-Султана під час збору людей на площах, які заборонений і визнаний Казахстанських судом екстремістських рух «Демократичний вибір Казахстану» вказало місцями для проведення антиурядових протестів.

Зазначається, що при затриманні деяких демонстрантів поліція застосувала силу. Кілька людей до того, як їх забрали поліцейські, встигли заявити, що вони виступають проти «китайської експансії» і запуску спільних з Пекіном проектів на території Казахстану.

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Як нагадує видання, антикитайські акції проходили у Казахстані на початку минулого місяця. Їх учасники вимагали не допустити реалізації в країні спільних з Китаєм проектів. Згодом багато учасників акцій зазнали штрафів і адміністративних арештів за звинуваченням у порушенні порядку проведення мітингів.

Фото, відео: Радіо Свобода