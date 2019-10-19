Онук Назарбаєва отримав умовний термін за напад на поліцейського у Лондоні

Онук Назарбаєва отримав умовний термін за напад на поліцейського у Лондоні

Укрінформ
Айсултана Назарбаєва, 28-річного онука першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, засудили до умовного терміну за напад на поліцейського у Лондоні.

Про це повідомляє BBC.

"Айсултана Назарбаєва, 28-річного онука першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, засудили до умовного терміну за напад на поліцейського у Лондоні. Вирок передбачає випробувальний термін, продовження лікування від наркозалежності, громадські роботи та штраф", - йдеться у повідомленні.

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Назарбаєва визнали винним у тому, що він, перебуваючи під впливом наркотиків, чинив опір поліцейським у Лондоні, вдарив та вкусив одного з них. За версією слідства, на руці офіцера поліції залишився глибокий слід від укусу, а з рани "рясно текла кров".

Згідно з судовими документами, 3 червня цього року Айсултан Назарбаєв влаштував безлад в одному з готелів у центрі Лондона. Він вибігав на балкон та погрожував накласти на себе руки. Адміністрація викликала поліцію.

5 червня схожий інцидент повторився у квартирі на Тавісток-стріт в центрі Лондона. Назарбаєв був на балконі й щось вигукував. Сусіди вважали, що він кричить терористичні гасла та викликали поліцію. За версією захисту, Назарбаєв викрикував слово "Аллах", тому що він просив про допомогу.

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На відеозаписі поліцейських видно, як правоохоронец наказав Назарбаєву лягти на підлогу та не рухатися. Назарбаєв не послухався та рушив у бік поліцейського. Той щонайменше тричі застосував електрошокер.

У якийсь момент Назарбаєв зміг зірвати з себе частину електрошокера, яка подавала заряд, та атакував поліцейського. Цей момент погано видно на камері - зате видно, як з руки офіцера починає капати кров. Потім прибула підмога, і Назарбаєва затримали. У поліцейського залишився шрам. Також йому знадобився час для відновлення впевненості у собі та впевненості у можливості продовження служби.

Вирок передбачає випробувальний термін у 18 місяців. Якщо протягом цього терміну він порушить закон, вирок стане з умовного реальним.

Крім цього, Назарбаєв повинен відбути 140 годин громадських робіт та 20 обов'язкових сесій з продовження лікування від наркотичної залежності, а також виплатити штраф розміром у 1000 фунтів та відшкодувати збиток на 5000 фунтів.

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