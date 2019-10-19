Онук Назарбаєва отримав умовний термін за напад на поліцейського у Лондоні

Айсултана Назарбаєва, 28-річного онука першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, засудили до умовного терміну за напад на поліцейського у Лондоні.

Про це повідомляє BBC.

"Айсултана Назарбаєва, 28-річного онука першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, засудили до умовного терміну за напад на поліцейського у Лондоні. Вирок передбачає випробувальний термін, продовження лікування від наркозалежності, громадські роботи та штраф", - йдеться у повідомленні.

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Назарбаєва визнали винним у тому, що він, перебуваючи під впливом наркотиків, чинив опір поліцейським у Лондоні, вдарив та вкусив одного з них. За версією слідства, на руці офіцера поліції залишився глибокий слід від укусу, а з рани "рясно текла кров".

Згідно з судовими документами, 3 червня цього року Айсултан Назарбаєв влаштував безлад в одному з готелів у центрі Лондона. Він вибігав на балкон та погрожував накласти на себе руки. Адміністрація викликала поліцію.

5 червня схожий інцидент повторився у квартирі на Тавісток-стріт в центрі Лондона. Назарбаєв був на балконі й щось вигукував. Сусіди вважали, що він кричить терористичні гасла та викликали поліцію. За версією захисту, Назарбаєв викрикував слово "Аллах", тому що він просив про допомогу.

На відеозаписі поліцейських видно, як правоохоронец наказав Назарбаєву лягти на підлогу та не рухатися. Назарбаєв не послухався та рушив у бік поліцейського. Той щонайменше тричі застосував електрошокер.

У якийсь момент Назарбаєв зміг зірвати з себе частину електрошокера, яка подавала заряд, та атакував поліцейського. Цей момент погано видно на камері - зате видно, як з руки офіцера починає капати кров. Потім прибула підмога, і Назарбаєва затримали. У поліцейського залишився шрам. Також йому знадобився час для відновлення впевненості у собі та впевненості у можливості продовження служби.

Вирок передбачає випробувальний термін у 18 місяців. Якщо протягом цього терміну він порушить закон, вирок стане з умовного реальним.

Крім цього, Назарбаєв повинен відбути 140 годин громадських робіт та 20 обов'язкових сесій з продовження лікування від наркотичної залежності, а також виплатити штраф розміром у 1000 фунтів та відшкодувати збиток на 5000 фунтів.