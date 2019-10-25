Протести у Чилі: ООН відряджає місію для вивчення ситуації з правами людини

Організація Об'єднаних Націй організує спеціальну місію для розслідування порушень прав людини у Чилі, де в перебігу акцій протесту загинули 18 осіб.

Про це інформує AFP.

«Спостерігаючи за кризою у Чилі з моменту її виникнення, я вирішила відрядити контрольну місію для вивчення заяв про порушення прав людини», - повідомила верховний комісар ООН з прав людини, експрезидент Чилі Мішель Бачелет.

Чинний президент Чилі Себастьян Піньєра спробував послабити напруженість, висунувши план припинення надзвичайного стану і комендантської години у нічний час. Він також оголосив про реформи, покликані задовольнити протестувальників.

Як повідомлялося, заворушення спалахнули в столиці країни Сантьяго після підвищення ціни на проїзд у метро в години пік з 800 до 830 песо (за курсом - $1,15). Між протестувальниками та правоохоронцями зчинилися сутички, у різних районах міста з'явилися барикади. Поліція своєю чергою застосувала водомети і сльозогінний газ.

Невдовзі протести перекинулися в інші міста. 24 жовтня кількість загиблих у сутичках сягнула 18 осіб.