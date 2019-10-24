Протести у Чилі: кількість загиблих зросла до 18

Кількість загиблих через масові акції протестів у Чилі зросла до 18 осіб.

Про це повідомляє Aljazeera

"Наразі, за попередніми даними чиновників, вбито щонайменше 18 мирних жителів", - інформує видання, називаючи це "найстрашнішим насиллям у країні з часів диктатури Августо Піночета".

Водночас зазначається, що протести у Чилі проходять вже і в інших містах, окрім столиці Сантьяго.

Як повідомляв Укрінформ, заворушення у Сантьяго розпочалися після підвищення ціни на проїзд у метро в години пік, яка збільшилася з 800 до 830 песо (1,17 долара США). Протягом усієї п'ятниці у кількох районах столиці відбулися зіткнення між протестувальниками та правоохоронцями. У різних частинах міста маніфестанти будували барикади і билися з поліцейськими, які використовували проти них водомети і сльозогінний газ.

У цьому зв'язку президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив про реформи, спрямовані на завершення протестів, що спалахнули в країні. Виступаючи з президентського палацу в Сантьяго, Піньєра підкреслив, що отримав «чітке повідомлення» від чилійців. Він, зокрема, пообіцяв збільшити базову пенсію на 20% і запропонував закон, який дозволить державі покривати витрати на дороге лікування.