Протести в Чилі: президент пообіцяв підняти пенсії та зарплати

Президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив про реформи, спрямовані на завершення протестів, що спалахнули в країні.

Про це повідомляє ВВС.

«Президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив про реформи, спрямовані на завершення насильницьких протестів», - йдеться у повідомленні.

Виступаючи з президентського палацу в Сантьяго, пан Піньєра сказав, що отримав «чітке повідомлення» від чилійців. Він пообіцяв збільшити базову пенсію на 20% і запропонував закон, який дозволить державі покривати витрати на дороге лікування.

Він також пообіцяв збільшити мінімальну заробітну плату, і ввести нову більш високу ставку податку. Тарифи на електроенергію також будуть знижені відповідно до плану реформи.

Як зазначає видання, внаслідок протестів на сьогоднішній день загинули п'ятнадцять людей і понад 5000 затримали.

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Заворушення у Сантьяго розпочалися після підвищення ціни на проїзд у метро в години пік, яка збільшилася з 800 до 830 песо (1,17 долара США). Протягом усієї п'ятниці у кількох районах столиці відбулися зіткнення між протестувальниками та правоохоронцями. У різних частинах міста маніфестанти будували барикади і билися з поліцейськими, які використовували проти них водомети і сльозогінний газ.

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