Кількість загиблих під час протестів у Чилі зросла до 13

Під час протестів у Чилі затримали близько 1 900 осіб, кількість загиблих зросла до 13.

Про це повідомляє DW із посиланням на заяву верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет.

“Кількість загиблих зросла до 13 осіб, а поранених — до 44, дев’ятеро з яких у тяжкому стані...”, - йдеться у повідомленні.

Бачелет закликала провести незалежне розслідування загибелі протестувальників під час демонстрацій на вихідні в Чилі, посилаючись на "тривожні повідомлення" про надмірне застосування сили службами безпеки країни.

Як повідомляв Укрінформ, в п'ятницю ввечері президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив надзвичайний стан у столиці, намагаючись обмежити акції протесту по всьому місту.

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Заворушення у Сантьяго почались після підвищення ціни на проїзд у метро у пікові години, яка зросла з 800 до 830 песо (1,17 долара США). Протягом усієї п'ятниці в кількох районах столиці стались сутички між протестувальниками та правоохоронцями. У різних частинах міста маніфестанти будували барикади та билися з поліцейськими, які використовували проти них водомети та сльозогінний газ.

У ніч на суботу демонстранти підпалили будинки енергетичної компанії ENEL та відділення Банку Чилі в центрі міста, а також кидали "коктейлі Молотова" на станціях метро.

Фото: ЕРА