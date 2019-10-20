Президент Чилі скасував підвищення плати за проїзд в метро через протести

Президент Чилі Себастьян Піньєра скасував підвищення плати на проїзд на метро менш ніж через день після того, як запровадив надзвичайний стан у столиці країни Сантьяго — через заворушення, пов'язані зі зростанням цін на квитки.

Про це повідомляє DW.

"Я зі смиренням почув голос моїх співвітчизників", - заявив Піньєра.

Між тим голова національної оборони генерал-майор Хав'єр Ітуррьягу дель Кампо розпорядився ввести в столиці комендантську годину у відповідь на безперервні "акти насильства".

Цей захід набирає чинності вперше після падіння режиму диктатора Аугусто Піночета в 1990 році і діятиме мінімум у двох столичних районах і двох комунах з 22.00 суботи по 07.00 неділі за місцевим часом. За словами Ітуррьягу, 20 жовтня буде проведена нова оцінка ситуації у сфері правопорядку та ухвалене рішення щодо подальшої підтримки комендантської години або її скасування.

Перші протестні акції проти підвищення цін на проїзд у метро з 800 до 830 песо (1,17 долара США) почалися в Сантьяго близько тижня тому. Спершу сотні школярів і студентів на знак протесту їздили без квитків, потім почалися демонстрації.

Загалом через підпали були сильно пошкоджені 20 станцій. Керівництво метрополітену оцінює збитки в 700 тисяч доларів. За даними газети La Tercera, на станціях працювала велика кількість поліцейських, при цьому мінімум 156 з них отримали травми. В ході безладів затримали близько 180 осіб.

Керівництво метрополітену оголосило про припинення роботи у вихідні, 19 і 20 жовтня. Очікується, що до 21 жовтня "серйозні пошкодження інфраструктури" будуть усунуті, після чого пасажири знову зможуть користуватися послугами підземки.

Фото: Global Look Press / Luis Vargas