Протести в Чилі переросли в заворушення: 300 осіб арештовано, майже 170 - поранено

Щонайменше, півтори сотні правоохоронців отримали поранення внаслідок сутичок в Сантьяго, які переросли в масові заворушення з підпалом будівель та автівок.

Про це йдеться в повідомленні американського телеканалу NBC News.

"Те, що почалося як акція протесту, організовану студентами проти зростання цін на громадський транспорт, пізніше переросло в серйозні заворушення, внаслідок чого були підпалені будівлі та транспорті засоби", - зазначає телеканал.

На кадрах, знятих з місця подій видно, як вулиці Сантьяго заполонили люди в важкій амуніції із захисними щитами. Повідомляється про поранення понад 150 поліціянтів, а також арешти понад 300 мітингувальників.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні, в п'ятницю ввечері, президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив надзвичайний стан у столиці, намагаючись обмежити акції протесту по всьому місту.

Заворушення у Сантьяго почались після підвищення ціни на проїзд у метро у пікові години, яка зросла з 800 до 830 песо (1,17 долара США). Протягом усієї п'ятниці в кількох районах столиці стались сутички між протестувальниками та правоохоронцями. У різних частинах міста маніфестанти будували барикади та билися з поліцейськими, які використовували проти них водомети та сльозогінний газ.

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У ніч на суботу демонстранти підпалили будинки енергетичної компанії ENEL та відділення Банку Чилі в центрі міста, а також кидали "коктейлі Молотова" на станціях метро.

Фото: Global Look Press / Luis Vargas