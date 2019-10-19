У Баку поліція затримала десятки активістів перед акцією протесту

У Баку поліція затримала десятки активістів перед акцією протесту

Укрінформ
Поліція в Баку затримала десятки опозиційних активістів перед запланованою на 19 жовтня акцією протесту. Серед затриманих – і лідер опозиційної Партії народного фронту Азербайджану Алі Керімлі.

Про це повідомляє азербайджанська служба Радіо Свобода.

Наразі центр столиці Азербайджану оточений поліцією, кілька станцій метро зачинені. Також повідомляють про відключення мобільного інтернету в центральній частині Баку.

Зазначається, що акція не узгоджена з владою. Опозиціонери запропонували мерії Баку три варіанти місць, де вони хотіли б провести мітинг, але дістали відмову. Як альтернативу мерія запропонувала поселення Локбатан за межами міста, а за участь у несанкціонованій акції пригрозила санкціями аж до кримінальної відповідальності.

Організатори мітингу – Національна рада демократичних сил – вимагають звільнення політв’язнів, створення умов для демократичних виборів, скасування ліміту на користування електроенергією і природним газом, відновлення виплати дитячої допомоги і вирішення карабахської проблеми.

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Затримання опозиціонерів у Баку розпочалися ще 17 жовтня. Більшість затриманих звинуватили в дрібному хуліганстві і непокорі поліції і заарештували на терміни від 10 до 30 діб.

Правозахисна організація Human Rights Watch розкритикувала владу Азербайджану за відмову опозиції в проведенні мітингу.

Фото: Deko.

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