У Баку поліція затримала десятки активістів перед акцією протесту

Наразі центр столиці Азербайджану оточений поліцією, кілька станцій метро зачинені. Також повідомляють про відключення мобільного інтернету в центральній частині Баку.

Зазначається, що акція не узгоджена з владою. Опозиціонери запропонували мерії Баку три варіанти місць, де вони хотіли б провести мітинг, але дістали відмову. Як альтернативу мерія запропонувала поселення Локбатан за межами міста, а за участь у несанкціонованій акції пригрозила санкціями аж до кримінальної відповідальності.

Організатори мітингу – Національна рада демократичних сил – вимагають звільнення політв’язнів, створення умов для демократичних виборів, скасування ліміту на користування електроенергією і природним газом, відновлення виплати дитячої допомоги і вирішення карабахської проблеми.

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Затримання опозиціонерів у Баку розпочалися ще 17 жовтня. Більшість затриманих звинуватили в дрібному хуліганстві і непокорі поліції і заарештували на терміни від 10 до 30 діб.

Правозахисна організація Human Rights Watch розкритикувала владу Азербайджану за відмову опозиції в проведенні мітингу.

Фото: Deko.