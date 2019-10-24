Європа досі думає над скасуванням “зимового” й “літнього” часу
Про це під час брифінгу у четвер у Брюсселі сказав речник Єврокомісії Енріко Бривіо, відповідаючи на запитання щодо конкретних термінів скасування «зимового» та «літнього» часу в Європі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Єврокомісія представила відповідну позицію на основі широких консультацій з громадськістю і країнами-членами та на основі певних досліджень. Ця позиція була підтримана Європейським парламентом, тож зараз «м’яч» знаходиться на боці країн-членів. На основі їхньої думки Європейська рада має прийняти спільне рішення», - зауважив речник.
Він відмовився прогнозувати конкретні терміни ухвалення рішення про скасування сезонного переведення годинників, оскільки обговорення та внутрішні консультації в країнах-членах тривають. На цей час одним із питань таких консультацій є визначення, який саме час - «літній» чи «зимовий», - має бути залишеним як постійний.
Як повідомляв Укрінформ, дискусії щодо скасування сезонного переведення годинників ведуться і в Україні, зокрема, з урахуванням європейської позицій з цього приводу.
Тим часом доки таке фахове та громадське обговорення триває, в останню неділю цього місяця, а саме: в ніч з 26 на 27 жовтня, о 4-й ранку, українцям доведеться перейти на «зимовий час», тобто перевести годинники на годину назад.