Європа досі думає над скасуванням “зимового” й “літнього” часу

Єврокомісія представила пропозиції щодо скасування в країнах ЄС сезонного переведення годинників на літній та зимовий час, які були підтримані Європарламентом, але терміни реалізації цих пропозицій залежать від ставлення до них з боку всіх країн-членів та висновків Євроради.

Про це під час брифінгу у четвер у Брюсселі сказав речник Єврокомісії Енріко Бривіо, відповідаючи на запитання щодо конкретних термінів скасування «зимового» та «літнього» часу в Європі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Єврокомісія представила відповідну позицію на основі широких консультацій з громадськістю і країнами-членами та на основі певних досліджень. Ця позиція була підтримана Європейським парламентом, тож зараз «м’яч» знаходиться на боці країн-членів. На основі їхньої думки Європейська рада має прийняти спільне рішення», - зауважив речник.

Він відмовився прогнозувати конкретні терміни ухвалення рішення про скасування сезонного переведення годинників, оскільки обговорення та внутрішні консультації в країнах-членах тривають. На цей час одним із питань таких консультацій є визначення, який саме час - «літній» чи «зимовий», - має бути залишеним як постійний.

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Як повідомляв Укрінформ, дискусії щодо скасування сезонного переведення годинників ведуться і в Україні, зокрема, з урахуванням європейської позицій з цього приводу.

Тим часом доки таке фахове та громадське обговорення триває, в останню неділю цього місяця, а саме: в ніч з 26 на 27 жовтня, о 4-й ранку, українцям доведеться перейти на «зимовий час», тобто перевести годинники на годину назад.