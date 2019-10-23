Радниця Трампа з питань G7 йде у відставку — ЗМІ

Радниця президента США Дональда Трампа з питань зовнішньої торгівлі та саміту "Великої сімки" (G7) Келлі Енн Шоу має намір залишити свою посаду в п'ятницю, 25 жовтня.

Про це повідомляє Axios.

За даними ЗМІ, радниця президента Трампа з питань торгівлі, що була шерпою США на самітах G7 та G20, залишає його адміністрацію, оскільки готова до "нової пригоди".

Шоу є однією з жінок-керівниць економічної групи високого рівня у адміністрації Трампа. Вона також була серед тих, хто консультував президента США під час торгових переговорів з Китаєм.

За словами чиновників Білого дому, Келлі Енн Шоу планує залишити свою посаду у п’ятницю, щоб працювати в приватному секторі.

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Представники адміністрації Трампа не сказали, хто займе посаду замість Шоу.

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