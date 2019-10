Трамп під тиском відмовився приймати саміт G7 на власному курорті у Флориді

Дональд Трамп заявив, що після критики демократів був вимушений відмовитися від ідеї прийняти в червні 2020 року лідерів країн G7 на власному курорті Trump National Doral у Маямі та продовжує розглядати інші варіанти.

Про це він написав у серії твітер-повідомлень в ніч на неділю.

"Я подумав, що зроблю щось дуже гарне для нашої країни, коли використаю курорт Trump National Doral у Маямі для прийому лідерів G7. Він великий, розкішний, розміщений на сотнях акрів, поруч із міжнародним аеропортом Маямі, з величезною кількістю бальних залів та приміщень для зустрічей", - написав глава Білого дому.

I thought I was doing something very good for our Country by using Trump National Doral, in Miami, for hosting the G-7 Leaders. It is big, grand, on hundreds of acres, next to MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT, has tremendous ballrooms & meeting rooms, and each delegation would have... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019

Він зазначив, що кожна делегація мала би власну будівлю на 50-70 номерів.

"Це було би організовано краще, ніж в інших альтернативних варіантах. Я ж оголосив, що готовий зробити все не на прибутковій основі, а також якщо це буде юридично узгоджено, за "нульову" ціну для США. Але, як завжди, ворожі ЗМІ та їхні демократичні партнери оскаженіли!"- наголосив Трамп.

Отже, продовжив він, враховуючи таку реакцію, "ми вже не розглядатимемо Trump National Doral у Маямі в якості місця для проведення G7 у 2020 році".

У цьому зв'язку Трамп зазначив, що його адміністрація негайно "розпочне пошук іншого місця, враховуючи можливість проведення (саміту – ред.) у Кемп-Девіді".

....Therefore, based on both Media & Democrat Crazed and Irrational Hostility, we will no longer consider Trump National Doral, Miami, as the Host Site for the G-7 in 2020. We will begin the search for another site, including the possibility of Camp David, immediately. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019

Я повідомляв Укрінформ, про можливу організацію саміту G7 на курорті, що належить Дональду Трампу, оголосив у четвер в.о. глави адміністрації Білого дому Мік Малвані. Натомість, було незрозумілим, скільки грошей піде на організаційні та супутні заходи, у тому числі з боку самої міжнародної організації або країн-членів G7 на розміщення власних делегацій. За конституцією США, президенту, який у цьому випадку є власником нерухомості, забороняється приймати цінні подарунки чи грошові суми від іноземних урядів.