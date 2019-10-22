Фонд "Вільна Росія" застерігає Європу від Nord Stream 2

Російський газопровід "Північний потік-2" несе великі ризики для Європейського Союзу та є "токсичним" проєктом.

Про це йдеться у дослідження фонду "Вільна Росія", представленому на міжнародній конференції "Путінський газопровід "Північний потік-2" і його справжня вартість для Європи" у вівторок у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Прокремлівські лобісти у Парижі та французькі енергетичні корпорації називають "Північний потік-2" "комерційним проєктом". Цей дуже коштовний проект, що корупційно фінансується монополістом за рахунок російських платників податків, має багато політичних, економічних та негативних для довкілля наслідків для Франції і Європи", - наголошується у дослідженні.

Експерти попереджають уряди і громадськість країн Європи, особливо Німеччину і Францію, про негативні наслідки введення в експлуатацію "Північного потоку-2". Газопровід має негативний вплив на довкілля. Зокрема, діяльність "Газпрому" у частині реалізації цього проєкту матиме шкідливі наслідки у процесі змін клімату та на середовище Балтійського моря.

Також зазначається, що "Північний потік-2" розділяє Євросоюз.

"Багато країн-членів ЄС проти нього. Він посилить вразливість перед російським політичним тиском і шантажем", - наголошується у дослідженні.

Зокрема, 80% членів Європарламенту і 24 із 28 країн-членів Євросоюзу проти газопроводу, на відміну від Німеччини та Росії.

Окрім цього, наголошується, що "Північний потік-2" є поганим, неефективним бізнес-проєктом, що не має економічного сенсу для Заходу, особливо для французьких споживачів.

Також експерти попереджають, що "Північний потік-2" несе безпекові загрози для Європи.

"Він переформатує безпекову архітектуру Європи та зробить континент більше вразливим перед російською агресією", - йдеться у дослідженні.

Серед інших висновків також наголошується, що "Північний потік-2" – це корупційний газопровід.

"Він принесе російську корупцію до Європи, підірве демократичні інституції і суспільства", - заявляють автори дослідження.

Як повідомлялося, проєкт Nord Stream-2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини в обхід України. Його потужність становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проєкту оцінюється у €9,5 млрд.