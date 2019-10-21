Штати перекинули до Литви танки Abrams

У понеділок, 21 жовтня в Литву доставили вісім танків Abrams і 21 бойову машину піхоти Bradley. Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс назвав це сигналом готовності НАТО захищати Литву і сусідні країни в разі кризи.

Про це повідомляє портал Delfi.

"Це, перш за все, звістка для Литви і наших сусідніх країн НАТО про те, що ми є країнами, які в разі кризи будуть захищатися як частина НАТО, що союзники з нами. Це також меседж і для Росії про те, що США залучені. Це додатковий фактор стримування", - сказав Каробліс.

Техніка, що прибула, належить американському батальйону 7-го кавалерійського полку, який розміститься в Литві на півроку. Машини прибули з Польщі. Ще кілька десятків танків прибудуть на військову базу Пабраде в найближчі тижні. Литва надає військовим США, які прибувають, усю необхідну підтримку приймаючої сторони - проживання, логістичну підтримку.

З 2014 по 2017 рік в Литві перебувала рота американських військових - це дрібніший підрозділ, в якому близько 200 військових. Вони були виведені, коли в Литві, Латвії та Естонії були дислоковані міжнародні батальйони НАТО.

Дислокований зараз в Литві батальйон НАТО під командуванням Німеччини налічує більше тисячі військових, а в Шяуляй дислоковані винищувачі союзників, які виконують місію Балтійського повітряного патрулювання.