Туреччина заявляє, що готова відновити операцію в Сирії через 35 годин
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у своєму виступі на TRT World Forum 2019, який стартував сьогодні в Стамбулі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Згідно з домовленістю, протягом 120 годин всі елементи повинні бути вилучені. Якщо цього не станеться протягом наступних 35 годин, операція почнеться знову», - сказав міністр.
Він наголосив на тому, що операція спрямована виключно проти “терористичних угруповань”.
Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня Туреччина і США домовилися про припинення військової операції Анкари на півночі Сирії. Зокрема, Туреччина погодилася призупинити на 120 годин військову операцію, щоб курдські сили вийшли з того району на півночі Сирії, де Анкара хоче зробити так звану зону безпеки.