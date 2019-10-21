Туреччина заявляє, що готова відновити операцію в Сирії через 35 годин

ЗС Туреччини відновлять дії в рамках операції «Джерело миру» в Сирії через 35 годин, якщо не буде виконано попередні домовленості та курди не залишать зону безпеки.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у своєму виступі на TRT World Forum 2019, який стартував сьогодні в Стамбулі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Згідно з домовленістю, протягом 120 годин всі елементи повинні бути вилучені. Якщо цього не станеться протягом наступних 35 годин, операція почнеться знову», - сказав міністр.

Він наголосив на тому, що операція спрямована виключно проти “терористичних угруповань”.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня Туреччина і США домовилися про припинення військової операції Анкари на півночі Сирії. Зокрема, Туреччина погодилася призупинити на 120 годин військову операцію, щоб курдські сили вийшли з того району на півночі Сирії, де Анкара хоче зробити так звану зону безпеки.