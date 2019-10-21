Анкара заявляє, що не використовувала хімічну зброю у Сирії

На озброєнні турецької армії немає як хімічної зброї, так і засобів для її застосування.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, реагуючи на розповсюджену у ЗМІ інформацію про нібито застосування турецькими підрозділами хімічної зброї в ході операції «Джерело миру», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Збройних силах Туреччини немає жодного грама хімічної зброї. Немає засобів розповсюдити її, немає боєприпасів», - заявив міністр.

Інформація про нібито застосування ЗС Туреччини хімзброї у зоні проведення операції «Джерело миру» з’явилася у соцмережах: на опублікованому фото зображено чоловіка, нібито пораненого в результаті хімічної атаки. Пізніше було доведено, що знімок було зроблено у 2017 році.

Як відомо, Туреччина - учасниця Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення (КХЗ) з 1997 року. Також країна бере участь у всіх основних міжнародно-правових актах у сфері нерозповсюдження хімічної зброї, у режимах експортного контролю.

Раніше інформацію про нібито застосування хімічної зброї спростувало МЗС Туреччини, назвавши її «наклепом» і «дезінформацією» з боку терористичних організацій.