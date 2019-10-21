У штаті Джорджія під час навчань загинули американські військові
Укрінформ
Троє військовослужбовців загинули та ще троє отримали травми в результаті аварії, в яку потрапила бронемашина.
Інцидент стався під час навчань у штаті Джорджія, повідомляє телеканал ABC News.
Аварія трапилася з бойовою машиною Bradley, яка брала участь у навчаннях 1-ї бронетанкової бригади 3-ї піхотної дивізії на базі Форт-Стюарт.
«Сьогодні сумний дня для 3-ї піхотної дивізії та всієї спільноти аеродрому армії Форт-Стюарт-Гантер... Ми всі спустошені після нещасного випадку на тренувальному майданчику в Форт-Стюарт», - сказав генерал-майор Тоні Агуто, командир генерал 3-ї піхотної дивізії.
Тіла загиблих солдатів поки не опізнані. Постраждалі солдати були доставлені до шпиталю.
В даний час проводиться розслідування інциденту.