У штаті Джорджія під час навчань загинули американські військові

Троє військовослужбовців загинули та ще троє отримали травми в результаті аварії, в яку потрапила бронемашина.

Інцидент стався під час навчань у штаті Джорджія, повідомляє телеканал ABC News.

Аварія трапилася з бойовою машиною Bradley, яка брала участь у навчаннях 1-ї бронетанкової бригади 3-ї піхотної дивізії на базі Форт-Стюарт.

«Сьогодні сумний дня для 3-ї піхотної дивізії та всієї спільноти аеродрому армії Форт-Стюарт-Гантер... Ми всі спустошені після нещасного випадку на тренувальному майданчику в Форт-Стюарт», - сказав генерал-майор Тоні Агуто, командир генерал 3-ї піхотної дивізії.

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Тіла загиблих солдатів поки не опізнані. Постраждалі солдати були доставлені до шпиталю.

В даний час проводиться розслідування інциденту.