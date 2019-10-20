У Швейцарії проходять парламентські вибори

Виборці у Швейцарії в неділю обирають новий парламент - Федеральні збори.

Про це повідомляє ANI.

"Швейцарія проводить вибори у неділю, щоб обрати 246 членів Федеральних зборів, - 200 до нижньої палати, відомої як Національна рада, та 46 - до верхньої палати, відомої як Рада кантонів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що центральне місце у виборчій кампанії зайняли проблеми клімату, на тлі чого “зелені” партії здобули значну кількість електоральних балів.

Партія зелених, яка здобула 7,1 відсотка підтримки у 2015 році, тепер має 10,7 відсотка підтримки виборців, згідно з опитуванням, проведеним швейцарським громадським мовником RTS.

Водночас партія "Зелених лібералів" має 7,3 відсотка у рейтингу, що є зростанням від 4,6 відсотків, які вони взяли у 2015 році.

“Коаліція зелених партій зробить їх потужною силою, якщо вони будуть працювати разом після виборів. Тим не менш, принципові відмінності та внутрішні суперечки роблять шанси на утворення коаліції зелених партій дуже малоймовірними”, - зазначається в повідомленні.

Фото: en.wikipedia.org