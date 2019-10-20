Болівія обирає президента, Моралес балотується на четвертий термін

У Болівії проходить перший тур президентських виборів, на яких на четвертий термін на посаді балотується нинішній глава держави Ево Моралес.

Про це повідомляє France 24.

"Болівія голосує у першому турі президентських виборів у неділю, де балотується Ево Моралес, який прагне до безпрецедентного четвертого терміну на посаді", - йдеться у повідомленні.

Моралес - колишній пастух, прийшов до влади на виборах президента 2005 року. Він здійснив радикальну програму реформ в країні. Зазначається, що навіть МВФ високо оцінив економічні показники Болівії завдяки реформам Моралеса.

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Водночас останнім часом Моралес зіткнувся з критикою з боку різних верств населення, насамперед консервативної політичної еліти східних регіонів країни.

Фото: espanarusa.com