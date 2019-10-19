Новий парламент Польщі збереться на перше засідання 12 листопада

Перше засідання нового складу Сейму та Сенату Польщі відбудеться 12 листопада.

Про це в ефірі радіо RMF FM повідомив речник президента РП Блажей Спихальський.

“Згідно з конституцією пан президент має 30 днів (від проведення виборів) на скликання першого засідання Сейму та Сенату, а каденція Сейму триває за конституцією чотири роки. Перше засідання Сейму цієї каденції відбулося 12 листопада і триває до 11 листопада. Тому, 12 листопада є досить очевидним і природним терміном”,- заявив Спихальський.

Читайте також: Польща допоможе українським військовим подолати посттравматичний синдром

Як відомо, в результаті проведення 13 жовтня парламентських виборів в Польщі в Сеймі перемогу здобула керівна партія “Право і Справедливість” (PiS), яка матиме однопартійну більшість і сформує уряд країни. Натомість у Сенаті країни склалася ситуація, що більшість можуть сформувати опозиційні сили. Поки що тривають консультації з приводу формування коаліції у верхній палаті польського парламенту.