Новий парламент Польщі збереться на перше засідання 12 листопада

Новий парламент Польщі збереться на перше засідання 12 листопада

Укрінформ
Перше засідання нового складу Сейму та Сенату Польщі відбудеться 12 листопада.

Про це в ефірі радіо RMF FM повідомив речник президента РП Блажей Спихальський.

“Згідно з конституцією пан президент має 30 днів (від проведення виборів) на скликання першого засідання Сейму та Сенату, а каденція Сейму триває за конституцією чотири роки. Перше засідання Сейму цієї каденції відбулося 12 листопада і триває до 11 листопада. Тому, 12 листопада є досить очевидним і природним терміном”,- заявив Спихальський.

Читайте також: Польща допоможе українським військовим подолати посттравматичний синдром

Як відомо, в результаті проведення 13 жовтня парламентських виборів в Польщі в Сеймі перемогу здобула керівна партія “Право і Справедливість” (PiS), яка матиме однопартійну більшість і сформує уряд країни. Натомість у Сенаті країни склалася ситуація, що більшість можуть сформувати опозиційні сили. Поки що тривають консультації з приводу формування коаліції у верхній палаті польського парламенту.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-