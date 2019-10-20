На китайському заводі сталася пожежа: є загиблі

В китайській провінції Фуцзянь у ніч на 20 жовтня сталася пожежа, через яку четверо людей загинули, ще троє отримали травми.

Про це повідомляє Xinhua. "Близько 2:30 ранку місцеве пожежне управління отримало повідомлення про те, що загорівся завод із виробництва санітарно-технічних виробів. Відповідні відділи та співробітники були спрямовані на місце, щоб загасити вогонь і врятувати людей", - йдеться в повідомленні. Читайте також: У Бразилії обвалилася семиповерхівка: під завалами поховані щонайменше 15 осіб За півтори години пожежу вдалося ліквідувати, а трьох поранених - госпіталізувати. Інцидент стався на п'ятому поверсі семиповерхового будинку. На даний момент ведеться розслідування причин загоряння. Фото: xinhuanet.com