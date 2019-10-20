На китайському заводі сталася пожежа: є загиблі
Укрінформ
В китайській провінції Фуцзянь у ніч на 20 жовтня сталася пожежа, через яку четверо людей загинули, ще троє отримали травми.
Про це повідомляє Xinhua.
"Близько 2:30 ранку місцеве пожежне управління отримало повідомлення про те, що загорівся завод із виробництва санітарно-технічних виробів. Відповідні відділи та співробітники були спрямовані на місце, щоб загасити вогонь і врятувати людей", - йдеться в повідомленні.
За півтори години пожежу вдалося ліквідувати, а трьох поранених - госпіталізувати.
Інцидент стався на п'ятому поверсі семиповерхового будинку. На даний момент ведеться розслідування причин загоряння.
Фото: xinhuanet.com