У Бразилії обвалилася семиповерхівка: під завалами поховані щонайменше 15 осіб

Житлова 7-поверхова будівля обвалилася в місті Форталеза на північному сході Бразилії.

Про це повідомляє BBC.

«У місті Форталеза на північному сході Бразилії у вівторок обвалилась житлова семиповерхова будівля. Пожежники говорять про щонайменше 15 осіб, похованих під завалами», - йдеться в повідомленні.

Місцевий журналіст Донізете Арруда опублікував відео падіння будинка на своїй сторінці у Twitter. Інцидент стався в елітному районі міста в 10:30 за місцевим часом.

Усі жителі залишають свої будинки через ризик вибухів унаслідок витіку газу, а також ураження електричним струмом, адже через обвал було пошкоджено електропостачання.

Наразі тривають рятувально-пошукові роботи.