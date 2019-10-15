У Бразилії обвалилася семиповерхівка: під завалами поховані щонайменше 15 осіб
Укрінформ
Житлова 7-поверхова будівля обвалилася в місті Форталеза на північному сході Бразилії.
Про це повідомляє BBC.
«У місті Форталеза на північному сході Бразилії у вівторок обвалилась житлова семиповерхова будівля. Пожежники говорять про щонайменше 15 осіб, похованих під завалами», - йдеться в повідомленні.
Місцевий журналіст Донізете Арруда опублікував відео падіння будинка на своїй сторінці у Twitter. Інцидент стався в елітному районі міста в 10:30 за місцевим часом.
Усі жителі залишають свої будинки через ризик вибухів унаслідок витіку газу, а також ураження електричним струмом, адже через обвал було пошкоджено електропостачання.
Наразі тривають рятувально-пошукові роботи.