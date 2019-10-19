Держдеп оприлюднив результати розслідування про електронне листування Хілларі Клінтон

Держдеп оприлюднив результати розслідування про електронне листування Хілларі Клінтон

Укрінформ
Державний департамент проаналізував листи з поштової скриньки Хілларі Клінтон і не виявив систематичного або навмисне неправильне поводження з секретною інформацією.

Про це повідомляє The Guardian.

«Державний департамент завершив своє багаторічне внутрішнє розслідування використання приватної електронної пошти Хілларі Клінтон і не знайшов переконливих доказів системного навмисно неправильного поводження з секретною інформацією», - йдеться в повідомленні.

В ході розслідування було виявлено 91 порушення, вчинене 38 державними співробітниками. Вони систематично нехтували правилами безпеки, хоча їхні листи не були пов'язані з секретними даними.

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Деякі з порушників можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Як відомо, скандал у зв'язку з електронним листуванням Клінтон спалахнув у березні 2015 року. З'ясувалося, що вона, коли була держсекретарем, проти встановлених вимог вела службове листування з особистого облікового запису.

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