Україна передала Туреччині головування у Чорноморському Форумі

На зустрічі керівників прикордонних та берегових охорон країн Чорного моря, який розпочав роботу в Анталії, голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко офіційно передав головування у Форумі турецькій стороні та ініціював створення нової робочої групи.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"17 жовтня в Анталії розпочав роботу 20-й Форум Чорноморського прикордонного співробітництва. Такий формат співпраці засновано у 2000 році в Туреччині. Кожного року почергово у кожній чорноморській країні відбуваються засідання лідерів Форуму – керівників відомств прикордонної та берегової охорони", - йдеться у повідомленні.

Під час своєї промови голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко зауважив, що протягом цього року було зроблено усе можливе, аби консолідувати зусилля для забезпечення безпеки в акваторії Чорного моря.

"Зокрема успішно проведено навчання "Чорноморський Яструб 2019", що сприяло зміцненню злагодженості дій під час виникнення нестандартних ситуацій, а також визначено нові напрямки співробітництва країн-учасниць Форуму з метою підтримання стабільності у Чорному морі та своєчасного реагування на виникаючі загрози", - сказав очільник прикордонного відомства України.

Учасники зустрічі позитивно оцінили головування України у Форумі та висловили подяку за роботу протягом 2018-2019 років.

Окремо українська сторона офіційно запропонувала створити нову робочу групу "Протидія контрабанді наркотиків та іншим видам незаконної діяльності у Чорному морі" з метою об’єднання зусиль у боротьбі з транскордонною злочинністю, контрабандою та нелегальною міграцією у Чорному морі.

"Сьогодні актуальними залишаються загрози з контрабанди наркотиків з країн Латинської Америки з використанням морських шляхів, товарів підакцизної групи, нелегальної міграції до країн ЄС, у тому числі із залученням членів екіпажу суден", - сказав Дейнеко.

Країни-учасники висловили своє бажання розвивати прикордонне співробітництво з метою зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні і на завершення Форуму підписали документ про результати зустрічі, до якого також увійшов план заходів на рік.

Фото: ДПСУ