Росія готується вийти з угоди про покарання за злочини під час воєн

Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект про вихід із міжнародної угоди, яка визнає компетенції комісії з розслідування передбачуваних порушень гуманітарного права при збройних конфліктах.

Це випливає із бази даних про законопроектну роботу ДД.

Там сказано, що "суб'єкт права законодавчої ініціативи" президент РФ вніс на розгляд до Державної Думи законопроект "Про відкликання заяви, зробленої під час ратифікації Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I)".

На підставі цього Додаткового протоколу I до Женевської конвенції IV було засновано міжнародну комісію, до компетенції якої входить розслідування передбачуваних порушень гуманітарного права у рамках міжнародних військових конфліктів.

Як випливає з пояснювальної записки до законопроекту, однією з причин відмови далі дотримуватися цього документа названо "істотно зростаючі ризики нинішньої міжнародної обстановки". Про які саме країни та ймовірні зловживання з їхнього боку йде мова не конкретизується. Також починаючи з 1991 року міжнародна комісія фактично не виконує своїх функцій, а представника РФ в її складі немає, хоча Росія сплачує щорічні внески у бюджет цього органу.

"З урахуванням цих обставин подальше визнання компетенції комісії не представляється доцільним", - сказано в документі, що надійшов до Держдуми.