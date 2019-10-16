Росія скасовує заборону на польоти в Грузію - ЗМІ

Влада РФ дозволила літати російській авіакомпанії S7 Airlines з Москви в Кутаїсі.

Про це повідомляє Грузія Online.

"Росавіація дозволила літати російській авіакомпанії S7 Airlines з Москви в Кутаїсі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідний наказ про допуск перевізників до виконання польотів з'явився 15 жовтня на сайті Федерального агентства повітряного транспорту.

Авіакомпанії видається допуск на виконання рейсів Москва-Кутаїсі з частотою 7 разів на тиждень.

Згідно з наявною інформацією, представники S7 поки не мають інформації про заплановані рейси.

Як повідомлялося, відносини між Москвою і Тбілісі загострилися після появи російського депутата Сергія Гаврилова в кріслі спікера парламенту Грузії. 20 червня депутат Держдуми на правах голови Міжпарламентської асамблеї православ'я відкрив засідання організації, яке проходило в Тбілісі. Після перерви грузинські опозиційні депутати не дозволили Гаврилову повернутися на трибуну, зірвавши асамблею.

Пізніше на вулиці Тбілісі вийшли тисячі протестувальників як з критикою влади, так і з критикою Росії як країни-окупанта. Згодом у Кремлі ці акції назвали «русофобською провокацією» і оголосили про заборону на виконання прямих авіарейсів між двома країнами.