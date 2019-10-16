Канада призупинила продаж зброї Туреччині

Канада тимчасово припинила постачати озброєння Туреччині через її вторгнення до Сирії.

Про це CBC News заявив речник МЗС Канади Гіям Берубе.

“У МЗС заявили, що Канада “тимчасово” призупиняє видачу нових дозволів на експорт до Туреччини зброї після вторгнення цієї країни до Сирії”, - йдеться у повідомленні.

Речник МЗС Канади розкритикував турецьке військове вторгнення, наголосивши, що воно “погіршує гуманітарну ситуацію та відкочує прогрес, досягнутий міжнародною коаліцією із боротьби з ІДІЛ”. “Ми закликаємо до захисту цивільних та дотримання міжнародних зобов’язань, у тому числі стосовно безперешкодного доступу гуманітарної допомоги”, - зауважив Берубе.

СВС додає, що торік канадські підприємства оборонної сфери продали Туреччині обладнання на 115,7 млн дол. Більшість канадських поставок включали електроніку та високотехнологічні технології стеження.

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Як повідомляв Укрінформ, Туреччина 9 жовтня розпочала наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикували ряд країн і міжнародних організацій. Зокрема, високий представник ЄС Федеріка Могеріні закликала Туреччину зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії, зокрема, уряди країн ЄС заявили про припинення постачання зброї Анкарі.

Фото:Posh&Rock Life