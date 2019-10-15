Туреччину обстріляли з території Сирії: є загиблі й поранені

Унаслідок мінометного обстрілу прикордонної провінції Мардін з боку курдів YPG із території Сирії загинуло двоє людей та 12 отримали поранення.

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на Офіс губернатора провінції.

“Двоє цивільних загинуло та 12 отримали поранення в результаті мінометних обстрілів турецької прикордонної провінції збоку YPG з Сирії”, - йдеться у повідомленні.

Нині поранені отримують медичну допомогу в місцевих лікарнях.

За даними Офісу, йдеться про обстріли в селищах Таслікі й Отлюк.

Як повідомляв Укрінформ, Туреччина розпочала наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Зокрема, високий представник ЄС Федеріка Могеріні й президент США Дональд Трамп закликали Туреччину зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії, зокрема, уряди, Великої Британії, Німеччини та Франції заявили про припинення постачання зброї Анкарі.

Фото: AA