У Росії проходять масові обшуки у співробітників штабів Навального

По всій Росії у вівторок, 15 жовтня, проходять обшуки у прибічників Олексія Навального, діючих і колишніх співробітників його штабів, а також опозиціонерів, жодним чином не пов'язаних з політиком.

Слідчі дії проводяться у рамках кримінальної справи про відмивання коштів Фондом боротьби з корупцією, повідомляє правозахисний портал ОВД-инфо.

За його даними, вранці 15 жовтня правоохоронні органи РФ розпочали серію обшуків у активістів штабів політика Олексія Навального в ряді міст: Уфі, Самарі, Саратові, Єкатеринбурзі, Ярославлі, Челябінську, Краснодарі, Бійську, Новокузнецьку, Новосибірську, Владивостоці.

Голова Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов також повідомляє про обшуки в Бєлгороді, Воронежі, Іжевську, Кемерово, Чебоксарах і Ставрополі. Декого з активістів, зокрема, з Єкатеринбурга і Челябінська, після обшуків доставили на допит до Слідчого комітету.

Пізніше в Слідкомі підтвердили, що слідчі дії пов'язані зі справою про відмивання коштів у Фонді боротьби з корупцією, зазначивши, що обшуки проводяться в 30 суб'єктах Росії. Крім того, додатково вказано, що за клопотанням Слідкому РФ судом накладено арешт на відкриті ФБК у кредитних організаціях рахунки, на які раніше надходили кошти з іноземних джерел, що стало приводом «для внесення фонду (ФБК - ред.) до реєстру організацій, які виконують функції іноземного агента».

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Як повідомлялося, 12 вересня у рамках розслідування цієї справи поліція проводила обшуки в штабах Навального в 41 місті Росії. На початку жовтня міністерство юстиції РФ включило Фонд боротьби з корупцією до списку іноземних агентів, заявивши, що організація отримувала іноземне фінансування.