Війська Асада ввійшли в ключове місто на півночі Сирії

Урядові війська Сирії у понеділок, 14 жовтня, зайняли місто Манбідж, що в північній провінції Алеппо.

Про це повідомляє агенція SANA.

"Підрозділи армії ввійшли ввечері у понеділок у місто Манбідж у північно-східній частині провінції Алеппо", - йдеться у повідомленні сирійської агенції.

Зазначається, що раніше сирійська армія зайняла низку населених пунктів провінції Ракка, у тому числі місто Ель-Табка та його військовий аеропорт. Підрозділи Асада також увійшли до міста Таль-Тамр на північному заході регіону Хасака.

Місто Манбідж лежить на головній дорозі з Туреччини до Ракки.

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Як повідомляв Укрінформ, сирійські урядові збройні сили почали просування на північ країни для спільного з курдськими формуваннями стримування наступу Туреччини.

Водночас Рада ЄС із закордонних справ, засідання якої відбулося в понеділок у Люксембурзі, закликала Туреччину зупинити односторонню військову операцію в Сирії та вивести свої війська з цієї країни.

Фото: sana.sy