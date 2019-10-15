Війська Асада ввійшли в ключове місто на півночі Сирії
Про це повідомляє агенція SANA.
"Підрозділи армії ввійшли ввечері у понеділок у місто Манбідж у північно-східній частині провінції Алеппо", - йдеться у повідомленні сирійської агенції.
Зазначається, що раніше сирійська армія зайняла низку населених пунктів провінції Ракка, у тому числі місто Ель-Табка та його військовий аеропорт. Підрозділи Асада також увійшли до міста Таль-Тамр на північному заході регіону Хасака.
Місто Манбідж лежить на головній дорозі з Туреччини до Ракки.
Як повідомляв Укрінформ, сирійські урядові збройні сили почали просування на північ країни для спільного з курдськими формуваннями стримування наступу Туреччини.
Водночас Рада ЄС із закордонних справ, засідання якої відбулося в понеділок у Люксембурзі, закликала Туреччину зупинити односторонню військову операцію в Сирії та вивести свої війська з цієї країни.
Фото: sana.sy