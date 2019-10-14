Єлизавета ІІ назвала Brexit 31 жовтня пріоритетом для уряду

Єлизавета ІІ назвала Brexit 31 жовтня пріоритетом для уряду

Укрінформ
Королева Сполученого Королівства Єлизавета ІІ підтримала намір голови уряду Британії Бориса Джонсона вивести країну з Євроспільноти 31 жовтня.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Пріоритетом уряду завжди було забезпечення виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу 31 жовтня", - заявила Королева у понеділок вранці.

Виступаючи з тронною промовою, королева висловилась щодо законодавчого порядку денного чинного парламенту: "Мій уряд має намір працювати над новою формою партнерства з Європейським Союзом, що базуватиметься на вільній торгівлі та дружній співпраці", - сказала Єлизавета ІІ.

Королева також зазначила, що уряд Великої Британії буде працювати з ЄС у сфері сільського господарства, рибальства та торгівлі, щоб "скористатися можливостями, що з’являються завдяки виходу країни з ЄС".

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Як повідомлялося, Велика Британія мала вийти з ЄС 29 березня. У квітні Лондону було надане відтермінування до 31 жовтня. Голова уряду Борис Джонсон заявив, що має намір реалізувати Brexit до цього терміну за будь-яких обставин, в тому числі й без угоди з ЄС, однак парламент заборонив йому погоджуватися на останній "жорсткий" варіант.

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