Єлизавета ІІ назвала Brexit 31 жовтня пріоритетом для уряду

Королева Сполученого Королівства Єлизавета ІІ підтримала намір голови уряду Британії Бориса Джонсона вивести країну з Євроспільноти 31 жовтня.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Пріоритетом уряду завжди було забезпечення виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу 31 жовтня", - заявила Королева у понеділок вранці.

Виступаючи з тронною промовою, королева висловилась щодо законодавчого порядку денного чинного парламенту: "Мій уряд має намір працювати над новою формою партнерства з Європейським Союзом, що базуватиметься на вільній торгівлі та дружній співпраці", - сказала Єлизавета ІІ.

Королева також зазначила, що уряд Великої Британії буде працювати з ЄС у сфері сільського господарства, рибальства та торгівлі, щоб "скористатися можливостями, що з’являються завдяки виходу країни з ЄС".

Як повідомлялося, Велика Британія мала вийти з ЄС 29 березня. У квітні Лондону було надане відтермінування до 31 жовтня. Голова уряду Борис Джонсон заявив, що має намір реалізувати Brexit до цього терміну за будь-яких обставин, в тому числі й без угоди з ЄС, однак парламент заборонив йому погоджуватися на останній "жорсткий" варіант.